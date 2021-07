Aus öder Sandlandschaft wird eine Erlebnisoase

Spielturm, Rutsche, Hängebrücke und Kletternetz – an dem neuen Multifunktionsspielgerät auf dem Außengelände vom Familienzentrum St. Bernhard stehen dynamische Aktivitäten wie Balance, Gleichgewicht, Rutschen und Klettern im Mittelpunkt. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Spielanlage ist die Umgestaltung endlich geschafft.

Die Kindergartenkinder fieberten schon lange der Übergabe entgegen. Einrichtungsleiterin Elke Ganter erklärte: „Das Gelände war zwar auch vorher schon naturnah, doch gefehlt hat ein Klettergerät. Das Hauptproblem aber war, das Außengelände war im Sommer eine Staubwüste und im Winter standen die Kinder knietief im Matsch.“ Umso mehr freuten sich nun Eltern und Erzieherinnen über ihren schön gestalteten Garten. „Zwischen der Idee im Mai 2019 und dem ersten Spatenstich im August 2020 lagen viele Monate der Planung und des Wartens auf die beantragten Fördergelder“, erzählte Ingrid Bormann-Farago, stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende und Baubegleiterin. Damit der neue Garten genauso wird, wie die Kinder sich ihn vorstellen, wurden sie nach ihren Wünschen befragt und ihre Ideen zusammengetragen. Auch der Stiftungsrat der Kirchengemeinde Mannheim-Neckarstadt, der Elternbeirat, die Deutsche Pfadfinderschaft S. Georg - Stamm St. Bernhard – und das Kita-Team wurden mit einbezogen, bevor die freie Garten- und Landschaftsarchitektin Ulrike Mann zum Bleistift griff und schließlich der erste Bagger anrückte.

Kein Baum musste weichen

Und der neue Garten kann sich mehr als sehen lassen: Aus der öden Sand- und Matschlandschaft wurde eine grüne Erlebnisoase, die den Kindern viel Platz zum Toben, Klettern, Rutschen, Schaukeln, Buddeln, Spielen und Rückzugsorte bietet. „Dabei war die naturnahe Gestaltung mit Naturmaterialien wichtig, Stadtkinder sollen im Außengelände sich und Natur erfahren können“, betonte Mann.

Es entstanden unter anderem ein Turm mit Rutsche, Seilen, Netzen, Wackelbrücke und Kletterwand, ein Sandkasten mit Sonnensegel und Wasser-Sand-Spielanlage, eine Vogelnestschaukel, eine Bobby-Carbahn und ein Spielgeräteunterstand. Die alte Treppe zum städtischen Tiefbunker wurde ersetzt durch eine behindertengerechte Rampe, die von den Kindern im Winter als Rodelhügel und im Sommer als Wasserrutsche genutzt werden kann. Und auf dem begrünten Hang am Zaun wachsen in Zukunft Blumen und Sträucher. „Kein Baum musste weichen“, betonte Mann. Sie hob die gute Zusammenarbeit mit der Firma Diringer & Scheidel hervor, die den Kindern außerdem noch ein Märchenhaus stiftete. Da die unschönen Wände des städtischen Tiefbunkers das Erscheinungsbild beeinträchtigt hätten, ließ die Stadt die Wände weiß streichen und auch die Regenrinne sanieren.

Insgesamt sind 213 400 Euro in den 420 Quadratmeter großen Kindergartenbereich geflossen und in den von der Gemeinde genutzten Gartenanteil nochmals 80 000 Euro. 70 Prozent für den Kindergartenbereich steuerte die Stadt an Zuschüssen bei und 10 Prozent die Erzdiözese Freiburg. Bruder Frank Hartmann freute sich über die gelungene Aufwertung des Außengeländes. Er dankte Ulrike Mann sowie der Firma Diringer & Scheidel für die gute Zusammenarbeit, Ingrid Bormann-Farago für die ehrenamtliche Baubegleitung („ohne sie würden wir heute nicht hier stehen), dem Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement, dem Elternbeirat der Kita sowie Einrichtungsleiterin Ganter und ihrem Team für ihre Geduld. Bei herrlichstem Wetter segnete Bruder Frank das Gelände. ost