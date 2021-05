Anwohner fühlten sich abgeschnitten

Im Straßenabschnitt zwischen dem Kreisel „Zielstraße“ und der Kreuzung „Zum Herrenried“ wurde die Fahrbahndecke der Herzogenriedstraße saniert. Nachdem etliche Anwohner Zum Herrenried versucht hatten, sich bei der Stadtverwaltung zu beschweren, dass ihnen durch Sperrung der Herzogenriedstraße auf Höhe des Jugendhauses Herzogenried sowie der Einfahrt auf den großen Parkplatz beim Phönix Mannheim 02 jegliche Zufahrt zum Anwesen der Häuser Herrenried 3 bis 5 genommen wurde, hatten sie sich an den „MM“ gewandt.

„Es gab auch keinerlei alternative Zufahrt“, kritisierte Elisabeth Gregec-Gergely. Somit hätten weder Ärzte, Pflegedienste, Krankenwagen oder Lieferanten dorthin gelangen können. „Da hier aber sehr viele Anwohner über 60 Jahre alt sind oder ein gesundheitliches Handicap aufweisen, sind sie auf Dienstleistungen und Lieferungen frei Haus angewiesen“, erklärte Gregec-Gergely. Viele Alleinstehende hätten auch keine Verwandten oder soziale Dienste, über die sie sich versorgen konnten. Ihrer Nachbarin, die körperlich stark eingeschränkt sei und den Rollator nutze, sei nichts anderes übriggeblieben, als alle Einkäufe in vielen Touren zu Fuß nach Hause zu bringen. „Sie wollte niemandem zur Last fallen und hatte daher auch nicht die Nachbarschaft bemüht, das ist hier kein Einzelfall“, so Gregec-Gergely.

Möbel abbestellt

Absperrungen sorgten im Herzogenried für Ärger. © Sylvia Osthues

Eine Absperrung einzurichten, ohne zu prüfen, ob dadurch mobile Einschränkungen für dortige Haushalte entstehen, ist nach ihrer Ansicht ein „Schildbürgerstreich“. Die Stadtverwaltung habe die Bewohner auch nicht über die „Vollsperrung“ informiert, um sich auf die über zehntägige Isolation vorbereiten zu können.

Den Bewohnern der beiden Häuser sei vielmehr vonseiten der Stadtverwaltung erklärt worden, „dass man diese Umstände, zumal sie bald beendet wären, ohne Beanstandung hinnehmen müsse und eine Benachrichtigung der Anwohner ihrer Meinung nach auch nicht notwendig war“. Die Verkehrsbehörde sei auch nicht bereit gewesen, als optionale Zugangsmöglichkeit die beiden Pfosten, die sich auf Höhe des Sportplatzes vor der Radrennbahn und dem Fußgängerabgang Richtung Käthe-Kollwitz-Schule befinden, zu öffnen, um eine Zufahrt zum Herrenried 3 bis 5 zu gewährleisten. Gregec-Gergely, die Ende April eine Möbellieferung über eine Spedition von außerhalb der Region erhalten sollte, musste sie abbestellen, weil keine Zufahrtsmöglichkeit bestand. Auf ihre Beschwerde hin habe eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung erklärt: „Da haben Sie halt Pech!“

Stadt erklärt sich

Zu der von Bewohnern Zum Herrenried monierten „Vollsperrung“ erklärte Rathaussprecher Kevin Ittemann: „Vor Beginn einer Straßenbaumaßnahme prüft die Stadt – unter Berücksichtigung der Interessen der Anwohner – den möglichst geringsten Eingriff in den öffentlichen Straßenraum.“ Bei dieser Baumaßnahme seien in Kooperation mit der Verkehrsbehörde mögliche Bauvarianten und Verkehrsalternativen geprüft worden. Aus Sicherheitsgründen habe der „Phönix Parkplatz“ während der zweiten Bauphase nicht geöffnet werden können. „Die Zufahrt für Rettungskräfte war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet und im Vorfeld mit den Rettungskräften, im Zuge der verkehrsbehördlichen Genehmigung, abgestimmt.“

Eine Alternativroute sei den Bewohner Zum Herrenried 3 bis 5 und deren Lieferdiensten durch die Öffnung des Privatwegs der Gartenstadt Genossenschaft angeboten worden, so dass eine Zufahrt bis an die beiden Wohngebäude über die Straße Am Schulgarten ermöglicht worden sei. Die Öffentlichkeit sei über eine Pressemeldung, durch ein Baustellen-Informationsschild sowie Umleitungsempfehlungen auf der städtischen Homepage informiert worden, erklärte Ittemann. Während der ersten Bauphase bis 25. April sei der Phönix-Parkplatz zugänglich geblieben, während der zweiten Bauphase (bis 4. Mai) hätten öffentliche Parkplätze in der Umgebung zur Verfügung gestanden. Während der Bauausführung sei den Anwohnern je nach Bedarf individuelle Lösungsmöglichkeiten angeboten worden.

