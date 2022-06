Ampelanlage in der Neckarstadt-Ost zu Wartungszwecken außer Betrieb

Mannheim. Mit Einschränkungen des Individualverkehrs muss am heutigen Dienstag, 28. Juni, im Kreuzungsbereich Waldhofstraße/Untermühlaustraße gerechnet werden. Ab 9 Uhr wird laut Mitteilung der Stadt dort eine routinemäßige Wartung der Ampelanlage durchgeführt. Hierfür wird die Ampelanlage ab ca. 10 Uhr für rund drei Stunden außer Betrieb genommen.

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind ebenfalls Wegnahmen von Fahrspuren erforderlich. Es entfällt die Möglichkeit, stadteinwärts fahrend den Wender in der Waldhofstraße zu nutzen. Ebenso entfällt die Möglichkeit, vom Waldhof kommend stadteinwärts geradeaus in die Waldhofstraße einzufahren. Eine Umfahrung über die Untermühlaustraße ist vorgesehen. Gegen 14 Uhr sollen wieder alle Fahrspuren uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Alle zwei Jahre finden, gemäß den aktuellen VDE-Vorschriften, Wartungsarbeiten an Ampelanlagen statt. Hierbei werden die Lichtsignalanlagen auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Um den fließenden Verkehr weniger zu beeinträchtigen, würden die Arbeiten bevorzugt in der verkehrsärmeren Zeit von 9 bis 15 Uhr ausgeführt, so die Stadt.

