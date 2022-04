Alkoholisierter 31-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall - Frau leicht verletzt

Mannheim. Ein 31-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau sind bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Neckarstadt leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, in der Untermühlaustraße zu dem Unfall zwischen den zwei Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Untermühlaustraße war in Fahrtrichtung Luzenberg für etwa 45 Minuten gesperrt.

Beide Fahrzeuge befuhren die Untermühlaustraße von der Jungbuschbrücke kommend in Richtung Luzenberg. In Höhe der Haltestelle Hansastraße fuhr der 29-Jährige der 31-Jährigen auf, prallte zunächst gegen die Haltestelle und kam schließlich an einer Gartenmauer zum Stillstand. Sein Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim stellten die Beamten in der Atemluft des 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Bei dem Fahrer wurde anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Autofahrerin kam zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

