5,5 Millionen Förderung für Bau von Kombibad Herzhogenried

Mannheim. Für den Bau des Kombibads Herzhogenried wurde eine Bundesförderung in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro bewilligt. Das teilte die Stadt Mannheim am Freitag mit. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus dem Programm „BEG Kommunen“ bietet diesen Zuschuss an, wenn Gebäude energieeffizient gebaut werden.

Wie die Stadt Mannheim berichtet, hatte der zuständige Fachbereich Sport und Freizeit die Energieeffizienz-Klassifizierung in den Planungen angestrebt und eine hochgedämmte Gebäudehülle und eine energiesparende Anlagentechnik eingeplant. In der Ausführungsplanung konnte der Antrag auf Förderung letztlich gestellt und genehmigt werden. Die Bauarbeiten haben schon begonnen und das Projekt kostet die Stadt knapp 50 Millionen Euro. Der neugeplante Hallenbereich wird zukünftigen Besuchern 1.700 Quadratmeter zusätzliche Wasserfläche und sieben neue Becken bieten.

„Das Kombibad Herzogenried wird in der Bäderlandschaft der Region nicht nur durch ein modernes Badeerlebnis für Jedermann ein Alleinstellungsmerkmal haben, sondern auch durch seine besondere Bauweise herausragen. Der geringe Energiebedarf der neuen Schwimmhalle ist Beispiel eines klimagerechten Städtebaus. Umso mehr freuen wir uns über die Fördermittel, die für die Umsetzung gut eingesetzt werden können“, bewertet Bau- und Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer den finanziellen Zuschuss.

Aktuell laufen die ersten Tiefbauarbeiten, im ersten Quartal nächsten Jahres soll eine Baugrube ausgehoben werden. Die neue Schwimmhalle wird an das Freibad angrenzen und auf einem Teil der Wiese westlich des Schwimmer- und Sprungbeckens sowie auf Teilen des Parkplatzes gebaut werden. Das Kombibad wird voraussichtlich 2024 öffnen.

