29-Jähriger verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall in der Neckarstadt und haut ab

Mannheim. Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat ein 29-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Neckarstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann kurz vor zwei Uhr mit seinem Auto in der Mittelstraße in Richtung Alter Meßplatz unterwegs und bog nach rechts, entgegen der Fahrtrichtung, in die Fröhlichstraße ab. Hier bremste er stark ab und stieß gegen ein abgestelltes Motorrad. Dieses kippte um und fiel gegen einen geparkten VW Crafter. Er stieg kurz auf und sprach mit zwei Passanten. Anschließend stieg er wieder ein und fuhr, ohne die Beleuchtung einzuschalten, einfach davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Das flüchtige Fahrzeug konnte schließlich in der Käfertaler Straße, noch immer unbeleuchtet fahrend, festgestellt und in Höhe der Friedrich-Engelhorn-Straße gestoppt werden. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er wurde zum Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.