Zwei weitere Standorte

Die MVV-Regioplan prüft derzeit die Einrichtung einer Ladestation mit zwei Ladepunkten für E-Fahrzeuge im Bereich Wilhelm-Wundt-Straße/Angelstraße. Mit einer Installation ist laut Stadt voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage des Bezirksbeirats Neckarau hervor. Das Gremium hatte gebeten, die geplanten Standorte und die Plantermine zur Aufstellung der öffentlichen Ladepunkte für den Stadtbezirk zu nennen.

Die bisherigen öffentlichen Ladepunkte sind dem Bezirksbeirat für einen der größeren Mannheimer Stadtbezirke noch recht übersichtlich. Insbesondere monierte das Stadtteil-Gremium, dass es an den größeren Parkflächen an Naherholungs- und Freizeitbereichen (etwa Großparkplatz Strandbad, Parkraum rund um den Stollenwörthweiher, Großsportanlagen von VfL Neckarau und MFC 08 Lindenhof) und am Parkraum rund um den Neckarauer Marktplatz bislang keine Ladepunkte gebe.

Drei Stationen bereits vorhanden

In Neckarau gibt es laut Auskunft der Stadt bereits drei öffentliche Ladestationen, und zwar am Sennteichplatz, in der Rheingoldstraße an der Rheingoldhalle und in der Steubenstraße am neuen Parkplatz am Rheingoldcenter. Standorte von Ladestationen sollten, darauf verweist die Verwaltung, bestenfalls eine möglichst hohe und durchgängige Nutzerfrequenz haben. Dies sei bei lediglich saisonal genutzten Freizeitmöglichkeiten wie beim Strandbad und am Stollenwörthweiher überwiegend nicht der Fall. Darüber hinaus liege der Strandbadparkplatz im Überschwemmungsgebiet, und die Besucher des Stollenwörthweihers könnten ja die Ladepunkte an der Rheingoldhalle nutzen.

Private Sportstätten hätten die Möglichkeit, auf ihrem Gelände Ladestationen für Mitglieder und Besucher in Eigenregie einzurichten. Am Marktplatz in der Rheingoldstraße befänden sich zwar Senkrechtparkstände, diese seien jedoch mit der Ausweisung als Kurzzeitparkplätze den dortigen Geschäften vorbehalten. Um auch im südlichen Bereich von Neckarau eine Lademöglichkeit anzubieten, prüfe die MVV den oben genannten Standort. scho

