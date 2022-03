Wohnungseinbruch in der Großfeldstraße – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein oder mehrere Wohnungen in der Großfeldstraße in Mannheim-Neckarau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten daraufhin die Räume. Die Einbrecher entwendeten dort laut Polizei mehrere Mobiltelefone und Armbanduhren in einem geschätzten Gesamtwert von rund 2000 Euro. An dem Fenster entstand nur geringfügig Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Eigentum unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon mit der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.

