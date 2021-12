Die Sonntagseinladung, nun schon zum wiederholten Male unter den Bedingungen der Corona-Pandemie – da fehlt das von vielen so schmerzlich vermisste Miteinander, die Nähe, der Kontakt zu den Mitmenschen. In der evangelischen Neckarauer Matthäusgemeinde wurde jetzt Gulasch mit Spätzle gereicht, wegen der Hygieneregeln „to go“ in der Mitnehm-Tüte.

„Damit es nicht nur ein ’Kommen und Tüte

...