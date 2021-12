Das Sicherheits- und Hygienekonzept ist offiziell amtlich genehmigt (angewendet wird nach derzeitigem Stand die aktuelle baden-württembergische 2Gplus-Regel mit Zutritt für Geimpfte und Genesene) - so dass dem Kochvergnügen am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, im Rhein-Neckar-Theater, Angelstraße 33 (Alte Seilerei), nichts entgegensteht: Das zweistündige Weihnachtsspecial „Taste the

...