Mitte Mai wurde mit dem Abriss des über den Rangierbahnhof führenden 260 Meter langen Stegs zwischen Neuhermsheim und Neckarau (Voltasteg) begonnen. „Aufgrund der Einsturzgefahr ist dies zwar nachvollziehbar, allerdings kann ein ersatzloser Abriss ohne Perspektiven für den Radverkehr nicht hingenommen werden“, erklärten die Grünen-Bezirksbeiräte Birgit Davis, Harald Knecht und René Leicht dazu. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats (AUT) habe am 31. Januar 2019 nicht nur dem Abriss der Fuß- und Radfahrerquerung zugestimmt, sondern die Verwaltung gleichzeitig mit einer zeitnahen Entwurfsplanung für ein barrierefreies Ersatzbauwerk beauftragt. „Doch über zwei Jahre danach liegen noch immer keine konkreten Pläne dafür vor“, bemängelten die Bezirksbeiräte.

Lösung abhängig von der Bahn

Sie fordern Gemeinderat und Verwaltung auf, eventuelle Planungshindernisse offenzulegen. Außerdem halten sie „einen öffentlichen Diskurs über künftige Möglichkeiten, den Rangierbahnhof mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu überqueren, für dringend erforderlich“. Die technischen Herausforderungen einer solchen Planung seien bekannt, ebenso, „dass eine Lösung abhängig ist vom Kooperationswillen der Deutschen Bahn“. Diese müsste hier – an der einzig möglichen Stelle – ausreichend Platz für eine Rampe einräumen.

Durch Alex Stork, Abteilungsleiter Stadtraumservice, habe man jedoch erfahren von „der problematischen Haltung der Bahn, die offenbar keine Gleisanlagen für den Ersatzbau räumen möchte“. Die Bezirksbeiräte fordern die unverzügliche Aufnahme von Gesprächen mit der Bahn, begleitet von einem öffentlichen Diskurs. Sie weisen auf die Bedeutung dieser „Überquerung hin, „als wichtiges Element einer künftigen Radrouten-Tangente, die sich vom Käfertaler Wald bis zum Strandbad am Rhein erstreckt“. Außerdem sei die Querung der kürzeste Schul-Radweg zwischen Feudenheim, Neuostheim und Neckarau. „Eine weiträumigere Umfahrung (über den Neckarauer Überweg oder den „Bananensteg“ bei der SAP Arena) könnte lediglich eine ergänzende Lösung, aber keine Ersatzlösung sein“, glauben die Bezirksbeiräte.

Herausforderung Barrierefreiheit

Welche Planungshindernisse beziehungsweise technischen Herausforderungen gilt es zu beachten? Stadtsprecher Philipp Söker: „Die Herausforderung für einen Neubau besteht im vorliegenden Fall in der durchgängigen Barrierefreiheit. Eine derartige Konstruktion erfordert deutlich mehr Flächen als der alte Steg. Hier suchen wir nach innovativen und nachhaltigen Lösungen.“ Auf die Frage nach einem öffentlichen Diskurs zum Thema, erwiderte Söker: „Ein Neubau wird selbstverständlich der Öffentlichkeit vorgestellt und in den politischen Gremien mit allen beteiligten Akteuren abgestimmt.“ Ob die Verwaltung diesbezüglich schon mit der Deutschen Bahn gesprochen habe, wollte der „MM“ zudem wissen. „Ja, es wurden mehrere Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt“, erklärte Söker – ohne Ergebnisse bekannt zu geben. Welche Bedeutung die Verwaltung dieser Überquerung für den gesamten Radverkehr beimisst, erklärte Söker so: „Zweifelsfrei kommt dem Voltasteg eine hohe verkehrliche Bedeutung zu.“

Auf die Frage, ob die Verwaltung diese Überquerung, so wie die Grünen, als Element einer künftigen Radtouren-Tangente sieht, erwiderte Söker: „Hierin wird eine grundsätzliche Aufgabe dieser Wegstrecke bestehen.“ Denkt die Verwaltung wegen der technischen Herausforderungen eventuell eher an eine Umfahrung? Philipp Söker: „Im aktuellen Planungsstand lässt sich hierzu keine verlässliche Aussage treffen.“