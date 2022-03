In der August-Kuhn-Straße 33 herrscht reges Treiben: Kabel werden ausgerollt, Funkgeräte ausgepackt und Monitore eingeschaltet. Mitten im Raum befindet sich eine ausgedruckte Weltkarte mit unzähligen eingezeichneten Ortsmarkierungen, die von der Mannheimer Neckarstadt-West in alle Himmelsrichtungen ausgehen - nach Norwegen, Saudi-Arabien, in die USA, nach Venezuela, in die Mongolei und sogar

...