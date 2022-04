Mannheim. Der vermisste 82-jährige Manfred G. ist am Samstagmorgen wieder in seine Pflegeeinrichtung in Mannheim-Neckarau zurückgekehrt. Laut Polizei galt der Mann seit dem 9. April vermisst, seit 12. April wurde öffentlich nach dem Senior gefahndet. Das Pflegepersonal nahm ihn nun bei guter Gesundheit wieder auf, die polizeilichen Maßnahmen sind somit beendet.

