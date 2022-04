Unbekannter zersticht Reifen an mehreren Autos – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat in Mannheim bei bislang sieben Autos die Reifen platt gestochen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Fahrzeuge von Sonntag auf Montag in der Lohengrinstraße, im Hans-Sachs-Ring und in der Sentastraße beschädigt: Jeweils mindestens ein Reifen wurde pro Fahrzeug mit einem Messer zerstochen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621 833970 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1