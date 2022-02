Unbekannter verursacht Unfall in Mannheim-Neckarau und flüchtet

Mannheim-Neckarau. Ein unbekannter Autofahrer hat im Mannheimer Stadtteil Neckarau am Montagabend einen Autounfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei soll eine 81-jährige Autofahrerin in einer Kurve in der Casterfeldstraße von dem Unbekannten bedrängt worden sein, indem er ihr dicht auffuhr. Anschließend soll er sie grob und verkehrswidrig überholt haben. Dadurch die 81-Jährige und stieß mit dem Fahrzeug gegen den Bordstein, sodass Sachschaden entlang der gesamten Beifahrerseite entstand. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gegen den unbekannten Autofahrer.



Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um eine größere, weiße Limousine der Marke BMW gehandelt haben, die von einem etwa. 30-jährigen Mann mit

dunklen Haare gesteuert wurde.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/833910 bei der Polizei zu melden

