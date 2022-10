Unbekannte werfen Autoscheibe in Neckarau ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein oder mehrere Unbekannte haben am Sonntagnachmittag die Seitenscheibe eines im Strandbadweg in Neckarau geparkten Opels eingeworfen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten der oder die Unbekannten einen dort befindlichen Rucksack samt Inhalt, teilte die Polizei mit. Während sich der Diebstahlsschaden auf rund 100 Euro beläuft, wird der Sachschaden an dem Fahrzeug mit etwa 500 Euro beziffert.

Zeugen und/oder Anwohner, die in der Zeit von 16.15 bis 17.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefonnummer 0621/833970, aufzunehmen.