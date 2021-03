Sie wollen ihren Teamgeist demonstrieren, ihre Gesundheit fördern und gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck zusammenbekommen: Unter dem Motto „TSV is running for the future“ joggen Mitglieder des TSV Neckarau einen Monat lang sammeln dabei Spenden. Julian Bonerewitz und seine Kollegin Anna Stöckl haben dazu das Projekt „Running March“ ins Leben gerufen.

Es geht darum, so viel wie möglich zu laufen. Eine Grenze nach oben gebe es nicht, aber Minimum seien zehn Kilometer pro Woche. „Wir wollen uns fit halten, aber auch etwas Gutes tun“, sagt Julian Bonerewitz. Bei dem Projekt werden pro Kilometer Spenden eingezogen. Die Mitglieder der Fußballabteilung tracken über eine App ihre Laufdistanz und erhalten pro Kilometer einen Betrag. „Am Anfang wollten wir vor allem Firmen suchen, die uns sponsern“, erinnert sich Bonerewitz.

Corona-bedingt „ausgebremst“

Wobei „Am Anfang“ noch nicht so lange her ist. Die Idee sei vor einer Woche gekommen, er und seine Kollegin haben in sehr kurzer Zeit das gesamte Projekt auf die Beine gestellt. „Wir sind als Fußballclubs aktuell sehr ausgebremst, wollten aber das Beste aus der Situation machen,“ erinnert er sich. Es sei wichtig, sich in dieser Zeit fit zu halten, weshalb die erste Herrenmannschaft, deren Abteilung Bonerewitz leitet, bereits im vergangenen Monat begonnen hatte, Kilometer zu tracken. „Im Januar sind wir schon insgesamt 1500 Kilometer gelaufen. Wir haben auch damals Motivationsanreize in Form von kleinen Belohnungen gegeben, wenn wir viel gelaufen sind. So kam dann die Idee eines Sponsorenlaufs, wie das an vielen Schulen üblich ist“, so Bonerewitz.

Für dieses Jahr rechnet er mit etwa 80 Teilnehmern an dem Projekt. Geplant ist aber, von jetzt an jedes Jahr einen „Running March“ zu veranstalten. Ihre Joggingtouren wollen sie auf der clubeigenen Facebook- und Instagramseite dokumentieren. Dort sollen nicht nur die Sportler, sondern auch die Sponsoren repräsentiert werden. Da man aufgrund der Kontaktbeschränkungen maximal zu zweit joggen könne, hoffe man auf Zusendungen der Mitglieder, sagt Bonerewitz.

Die eine Hälfte der Spenden gehe an die Jugend des TSV, die andere wollen sie für einen guten Zweck spenden. „Durch meinen ehemaligen Chef, der sich für soziale Projekte einsetzt, sind wir auf die Organisation „Aufwind“ gekommen“, sagt Bonerewitz. Die Organisation betreut unter anderem Kinder aus sozial schwachen Familien. Es sei ihnen wichtig, dass die Erlöse direkt ankommen und wirken, so Bonerewitz, der ehrenamtlich im Verein arbeitet. Und auch nach dem „Running March“ wolle man mit der Organisation in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten.