Täter beschädigt parkendes Auto in Mannheim-Neckarau – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen parkenden Wagen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerstörte der Unbekannte zwischen 23 Uhr und 1.15 Uhr an dem Auto, das in der Angelstraße abgestellt war, die Seitenscheiben auf der Fahrerseite sowie die Heckscheibe. Zudem zerkratzte er den Lack im Heckbereich. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621 833970 zu melden.

