Stadt bessert Markierungen aus

Die Stadt lässt bis Monatsende die Markierungen an den Fahrradkreuzungen in der Steubenstraße in Richtung Lindenhof/Innenstadt ausbessern. Darum hatte der Bezirksbeirat gebeten. Die Markierungen seien abgefahren und zum Teil nicht mehr gut erkennbar, monierte das Gremium. Insbesondere die deutlichen Fahrradzeichen und die Pfeile in beide Richtungen fehlten. Die Erneuerung sei wichtig, um das Unfallrisiko hier zu reduzieren, so die Stadtteilpolitiker. Der Eigenbetrieb Stadtraumservice habe den Zustand der Markierungen inzwischen geprüft, wo erforderlich, seien Nachbesserungen in Auftrag gegeben, antwortete die Verwaltung. scho

