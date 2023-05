Sperrung der Steubenstraße in Mannheim – Umleitung der Buslinie 50

Mannheim. Wegen Tiefbauarbeiten muss die Steubenstraße in Mannheim auf Höhe des Rheingoldcenters in Fahrtrichtung Neckarau-West von Mittwoch, 10. Mai, bis voraussichtlich Ende November 2023, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinie 50. Die Busse werden über die Friedrichstraße und den Neckarauer Waldweg umgeleitet. Die regulären Haltestellen Neckarau Marktplatz, Matthäuskirche und Neckarau West können nicht angefahren werden. Es werden Ersatzhaltestellen in der Friedrichstraße bzw. der Sedanstraße eingerichtet.

