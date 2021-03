Nachdem die Fernwärme-Bauarbeiten in der Friedrichstraße abgeschlossen sind, erneuert die Netzgesellschaft der MVV gemeinsam mit der Stadt vom 22. bis 24. März die Asphaltdecke in zwei Teilabschnitten. Wie die MVV erklärt, fräst das dafür beauftragte Bauunternehmen Diringer & Scheidel dazu die Fahrbahn zunächst auf dem kompletten Bauabschnitt zwischen Wörth- und Germaniastraße. Die Fahrstreifen stehen in dieser Zeit für den Verkehr nur noch einspurig zur Verfügung. Am Dienstag, 23. März, ist der Bauabschnitt zwischen Wörth- und Rosenstraße dann ab 7 Uhr komplett gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt ist in dieser Zeit nicht möglich. Das gleiche Vorgehen folgt dann am Mittwoch, 24. März, im Abschnitt zwischen der Rosen- und der Germaniastraße.

Retter können fahren

Der erste Bauabschnitt (Wörth- bis Rosenstraße) wird am 24. März wieder für den Verkehr freigegeben, wenn der Asphalt getrocknet ist, der zweite Bauabschnitt (Rosenstraße bis Germaniastraße) ab Donnerstag, 25. März. Anwohnern empfiehlt die MVV, während der Bauarbeiten Ausweichparkplätze am Niederbrücklplatz zu nutzen. Ortskundige werden gebeten, die Friedrichstraße nach Möglichkeit zwischen dem 22. und 24. März zu umfahren. Die Bauarbeiten seien mit Stadtraumservice, Feuerwehr und Polizei abgesprochen. Krankenwagen und Feuerwehr können die Friedrichstraße im Notfall jederzeit erreichen. Die Abholtermine für die Tonnen des Stadtraumservices wurden entsprechend verschoben, die Anwohner seien informiert worden. red/scho