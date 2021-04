SPD wirbt für das Lesen

Der SPD-Ortsverein Neckarau, Almenhof, Niederfeld macht auf den Welttag des Buches aufmerksam, den die UNESCO 1995 ausgerufen hatte. „Gerade in diesem Jahr, in dem man viel Zeit zu Hause verbringt, macht es besonders Sinn, diese Zeit auch mit Lesen zu gestalten“, so die Vorsitzende Sabine Leber-Hoischen. Lesen nehme als eines der ältesten Medien der Welt einen besonderen unverzichtbaren Platz zur Bewahrung und Verbreitung von Wissen ein. Daher sei die Förderung sehr wichtig.

Mit den Buchhandlungen vor Ort und der Außenstelle der Stadtbibliothek, der Wilhelm-Wundt-Bücherei, sei der Stadtteil gut aufgestellt, ergänzt SPD Bezirksbeirätin, Ina Grißtede. „Die Büchertelefonzelle an der Matthäuskirche und der Bücherschrank auf dem Niederbrücklplatz sind ebenfalls ein gutes Angebot.“ Die Neckarauer SPD befürwortet diese Angebote, die sie für ausbaufähig hält, und will einen Antrag auf einen weiteren Bücherschrank stellen. Der SPD Ortsverein ermuntert alle, die Angebote vor Ort zu nutzen. aph