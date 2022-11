Spaß mit Benjamin Blümchen

Das Großkraftwerk lädt zum Kindernachmittag am Donnerstag, 8. Dezember, 16.30 Uhr, zum Kindernachmittag in sein Casino, Marguerrestraße 1, ein. Die beliebte Veranstaltung, die mittlerweile bereits zum zehnten Mal stattfindet, wird dieses Jahr „tierisch weihnachtlich“ werden, wie Nadiene Gieser von der Öffentlichkeitsarbeit des GKM ankündigte. Denn in diesem Jahr ist Benjamin Blümchen, „der wohl berühmteste sprechende Elefant aus Neustadts Zoo“ zu Gast und wird die kleinen und großen Gäste auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ensemble des „Theater auf Tour“ präsentiert mit Benjamin Blümchen ein weihnachtliches Theaterstück von Karl-Heinz March und Marcell Gödde, das mit jeder Menge Überraschungen und Musik gespickt ist (Musik: Andreas Muhlack). Seine Stimme erhält Benjamin Blümchen von Jürgen Kluckert.

Erlös geht an Aufwind

Karten gibt es für fünf Euro an der Verwaltungspforte des GKM (ebenfalls Marguerrestraße 1) und zwar von Montag bis Freitag, 10 bis 17.30 Uhr. Die kompletten Erträge aus dem Kindernachmittag werden, wie beim GKM-Bürgerabend, an soziale Einrichtungen gespendet. Dieses Jahr wird der Erlös an die Organisation Aufwind gehen, die sich um die Bedürfnisse benachteiligter Kinder kümmert, vom warmen Mittagessen bis hin zum regelmäßigen Zahnarztbesuch. lang