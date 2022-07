Mannheim. In der laufenden Freibadsaison ist das Gartenhallenbad in Mannheim-Neckarau vom 01. Bis 21. August für die Öffentlichkeit geschlossen. In dieser Revisionszeit finden Grundreinigung und Instandsetzungsarbeiten sowie Reparaturen im Hallenbad statt. Das Personal unterstützt in dieser Zeit die Freibäder in Mannheim.

