Sommerfest im Heimatmuseum Neckarau

Mannheim. Am Sonntag, 17. Juli, veranstaltet der Verein Geschichte Alt-Neckarau ab 11.30 Uhr sein Sommerfest. Aus diesem Anlass öffnet das Heimatmuseum Neckarau seine Tore im Rathaus-Ensemble zu geführten Besichtigungen. Wer möchte, kann zudem an einem etwa einstündigen Rundgang durch das Neckarauer Zentrum teilnehmen und dabei einiges über die Geschichte des bis 1899 selbständigen badischen Dorfes erfahren. Gelegenheit zu geselligem Beisammensein bei Speisen und Getränken gibt’s nach Angaben des Vorsitzenden Norbert Staab in und um die Rathaus-Remise. Für alle Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

