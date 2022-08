Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mein Lieblingsplatz am Wasser Schwimmvereins-Chef Martin Seitz: „Der Stollenwörthweiher in Mannheim Neckarau hat alles, was man zum Erholen braucht!“

Martin Seitz, Vorsitzender des Schwimmvereins Mannheim (SVM), stellt seinen Lieblingsplatz am Wasser, den Stollenwörthweiher im Mannheimer Stadtteil Neckarau, vor.