Schwarze Komödie begeistert

Für lautes Gelächter und donnernden Applaus sorgte „Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza bei der Premiere im Rhein Neckar Theater (RNT). So dünn ist die Fassade der Zivilisation: Zwei elfjährige Jungen prügeln sich und der eine schlägt dem anderen dabei zwei Schneidezähne aus. Die Eltern treffen sich bei Kaffee und Kuchen, um die Sache zu besprechen, wie es unter zivilisierten Menschen eigentlich so üblich sein sollte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber schon bei der Schuldfrage ist man unterschiedlicher Meinung. Ist so ein brutales Verhalten eines Kindes nicht auch Zeichen dafür, dass in der Familie irgendetwas nicht stimmen kann? „Der Gott des Gemetzels“ begeisterte von Beginn an Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Eltern der beiden Jungs wollen zunächst Haltung zeigen und vorbildlich in aller Ruhe über das Geschehene sprechen. Denn die Jungs müssen lernen, dass Gewalt Konsequenzen hat. Doch das Verhalten der scheinbar aufgeklärten Eltern ist weniger vorbildlich als ursprünglich behauptet. Je weiter der Nachmittag fortschreitet, desto mehr bekommt die Oberfläche aus Konsensbemühtheit und politischer Korrektheit Risse.

Als der Alkohol auf den Tisch kommt, eskaliert das Treffen. Aus Sticheleien werden Wortgefechte, die sogar in Handgreiflichkeiten münden. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Mit der vorherigen Solidarität zwischen den Ehepartnern oder den Angehörigen des eigenen Geschlechts ist es vorbei. Die Fronten verschieben sich in schwindelerregendem Tempo. Am Ende bleibt nur ein Gewinner zurück: der Gott des Gemetzels.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert Viernheimer Sänger-Einheit feiert mit „Dreiklang“ Jubiläum Mehr erfahren

Mit großem Gespür für psychologische Tiefen und herrlichen Situationskomik bringt Regisseurin Felicitas Hadzik das kurzweilige Theaterstück als virtuoses Schauspielerfeuerwerk auf die Bühne des RNT – nachdenklich machend, berührend, brillant.

Im Stück begeistern vier Darsteller als wildgewordene Ehepartner mit Wiedererkennungseffekt: Markus Beisel glänzt als schlunziger Fiesling Markus Bauer, der ständig am Handy hängt und damit allen kräftig auf die Nerven geht. Barbara R. Grabowski wagt den Sprung von der mondänen Karrieristen-Gattin Barbara Bauer zur kotzenden und saufenden Hysterikerin mit großer Wonne.

Hartmut Lehnert gibt seinem stets um Konsens bemühten Hartmut Landmann einen herrlich spießbürgerlichen Charakter, unter dem seine Gefühllosigkeit – Hartmut hat den Hamster seiner Tochter heimlich ausgesetzt – umso irritierender hervorplatzt.

Finaler Kollaps

Und schließlich Annette Potempa: Als humanistische Übermutter Annette Landmann, mal schrill lachend und dann wieder verzweifelt schluchzend, steigert sie sich gekonnt für den finalen Kollaps.

Die vier Akteure holen aus den glänzend gezeichneten Figuren das Beste raus – und das Publikum dankte bei der Premiere mit begeisterten Bravorufen.