Rauchpilz über dem Niederfeld

Es ist Samstag. Ein schöner, friedlicher Frühlingstag. Doch im noch unbebauten Niederfeld kommt es an jenem Nachmittag zu einer Feuersbrunst: dem Großbrand im Reifenlager in der südlichen Steubenstraße am 8. Mai 1971. Ein Ereignis, das keiner vergisst, der es miterlebt hat, obwohl es nun schon 50 Jahre her ist.

Der Blick zurück führt uns in das Niederfeld der beginnenden 1970er Jahre. An das Richard-Wagner-Viertel oder das Rheingold-Center ist noch nicht zu denken; alleine das Lanz-Krankenhaus ist gerade entstanden, und der Bunker prangt als Zeuge aus dunkler Vergangenheit. In seiner Nähe besteht ein riesiges Reifenlager. Mehr als 100 000 Pneus, alte wie neue, lagern hier, aufeinandergeschichtet zu Stapeln so hoch wie Häuser.

Ganz langsam bemächtigen sich die Flammen der Reifen (l.) und sorgen für eine gigantische Rauchwolke über dem Niederfeld. © Hans-Dieter Heß

An jenem Samstag, gegen, 14 Uhr, entdeckt ein Spaziergänger im hinteren Bereich Feuer und schlägt sofort Alarm. Schnell finden die Flammen immer neue Nahrung – in den Reifen selbst und in den Holzgestellen. Und sogar Montiermaschinen schmelzen in der Gluthitze wie Eis. Der damalige Bericht im „Mannheimer Morgen“, verfasst vom Polizeireporter Bert Siegelmann, später Chefredakteur des Rhein-Neckar-Fernsehens, lässt die ganze Dramatik dieses Ereignisses erahnen.

Um 14.08 Uhr rückt die Feuerwehr aus – zunächst mit nur vier Fahrzeugen, dann, im Angesicht des ganzen Schlamassels, mit allem, was sie an Gerät und Mannschaften aufzubieten hat. Für Fachleute hinzugefügt: C-Rohre werden in Stellung gebracht, Schaummittel eingesetzt.

Gefährliche Löscharbeiten

Die Arbeit der Feuerwehrleute unter Leitung des Oberbrandmeisters Schlichtmann ist lebensgefährlich. Einem Aktiven werden die Haare versengt, er muss im Krankenhaus behandelt werden. Doch nicht nur die Flammen sind eine Bedrohung, sondern auch und vor allem die Gase vom brennenden Gummi. Die Männer arbeiten mit Atemschutz.

Die riesige Rauchwolke lockt Hunderte von Schaulustigen aus der ganzen Umgebung an. „Ein Anblick wie im Krieg“, entfährt es einigen der Bewohner dieses vom Bombenhagel einst besonders heimgesuchten Stadtteils. Als zwei Schläuche platzen, sind viele der Zuschauer pitschnass. Mehrere Mannschaftswagenbesatzungen der Polizei sind nötig, um den Ort abzusichern.

Straßenverkehr bricht zusammen

Der Straßenverkehr in dieser Ecke des Stadtteils bricht völlig zusammen. Die Steubenstraße ist bis abends gesperrt. Erst gegen 19 Uhr ist das sichtbare Feuer gelöscht. Die Brandwache jedoch bekämpft noch bis in die Nacht mehrere Glutnester.

Der Sachschaden wird am Ende auf rund 600 000 D-Mark (heute etwa 300 000 Euro) geschätzt – für damalige Verhältnisse eine Riesen-Summe. Die Ursache bleibt zunächst unklar; noch am Ort der Katastrophe wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Zumindest die hochwertigen Lkw werden gerettet – ihre Besitzerin verspricht der Feuerwehr dafür „einen Kasten Bier“.

Einer der Zeitzeugen ist Hans-Dieter Heß aus der Steubenstraße. „Auch ich erinnere mich noch sehr gut daran“, schreibt er zum 40. Jahrestag des Ereignisses 2011 an die Redaktion. „Ich saß damals im Garten meines Elternhauses nahe dem August-Bebel-Park und sah plötzlich eine riesige schwarze Wolke aufsteigen. Zuerst dachte ich, die Esso-Tankstelle würde brennen, und es würde gleich einen riesigen Knall geben. Ich schnappte mir meine Kamera inklusive Teleobjektiv, um das Ereignis festzuhalten.“ Zwei der 30 Bilder, die er damals macht, drucken wir hier ab. Einmalige Dokumente.

Für eine ganze Generation von Neckarauern, vor allem die jungen, ist dieses Feuer ein Ereignis, das sich in ihrem Gedächtnis einbrennt – eingeschlossen den damals siebenjährigen Autor dieses Beitrags.