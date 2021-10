Ralf Dorweiler liest in Reithalle Fohlenweide

Mannheim. Buchhandlung Böttger und Reitgemeinschaft Neckarau laden Donnerstag, 4. November, 19 Uhr, zu einer besonderen Lesung mit dem Autor Ralf Dorweiler („Die Gabe der Sattlerin“) in die (sehr luftige) Reithalle Fohlenweide, Rheingoldstraße 219, ein. Dorweilers Roman spielt im 18. Jahrhundert auf dem Hofgestüt Marbach. Wie Buchhändlerin Verena Keller ankündigt, handelt es sich bei Dorweilers Buch um einen "farbenfrohen Roman um eine junge Sattlerin, einen bekannten Dichter und ein Gestüt, das Pferdefreunde bis heute fasziniert. Die Handlung spielt um 1781. Um einer Vernunftsehe zu entgehen, flieht die junge Sattlerstochter Charlotte aus ihrem Heimatdorf. Zuflucht findet sie im Hofgestüt Marbach, wo der württembergische Herzog Carl Eugen die edelsten Pferde der Welt züchtet. Damit sie bleiben darf, muss Charlotte einen prunkvollen Sattel für seinen Lieblingshengst fertigen. Doch die Zeit dafür ist knapp bemessen, zumal ein Regimentsarzt, eine Räuberbande und der Sohn des Gestütsleiters für gefährliche Verwicklungen sorgen.

Ralf H. Dorweiler ist er an der geheimnisumwitterten Loreley aufgewachsen, zum Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft zog es ihn ins lebenslustige Köln.Mittlerweile lebt er im Südschwarzwald, wo er als Redakteur einer großen regionalen Tageszeitung arbeitet und Romane schreibt. Ralf H. Dorweiler ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Uns ist bewusst, dass man unter den immer noch herrschenden Bedingungen Verantwortung als Veranstalter übernimmt. Wir handeln nach bestem Gewissen und arbeiten ein passendes Hygienekonzept aus. Klar ist, dass wir für den nötigen Abstand zwischen den Sitzgelegenheiten sorgen, die Reithalle ist aber schön groß und luftig! Außerdem sind wir dazu verpflichtet, die Kontaktdaten der Besucher aufzunehmen.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung ist unter info@buch-boettger, 0621/856506 oder im Buchladen, Sennteichplatz 2, erforderlich. Zur Kontaktnachverfolgung werden Namen, Adresse und eine Kontaktmöglichkeit (Telefon, Mail) notiert. Verena Keller: "Wir appellieren auch an Ihre eigene Rücksichtnahme und Vorsicht und bitten am Tag der Veranstaltung an den Mund-Nasen-Schutz zu denken."

