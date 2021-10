Noch immer auf dem Tennisplatz aktiv

Wer ihn sieht, der kann sein Alter kaum glauben. Am wenigsten wohl er selbst. Noch am Montagabend etwa steht er in einem Doppel auf dem Tennisplatz. „Ich hatte einen guten Touch“, erzählt er: „Und das Laufen geht auch sehr gut – verhältnismäßig“, lacht er. Am Sonntag jedoch wird nicht Tennis gespielt, sondern gefeiert. Denn dann wird Werner Kraft (Bild), Ehrenvorsitzender des VfL Kurpfalz Neckarau, 80 Jahre alt.

© Konstantin Groß

Der Jubilar ist einer derjenigen, der von sich sagen kann, wirklich ein echter Neckarauer zu sein. Geboren wird er am 17. Oktober 1941 in der örtlichen Geburtsklinik Altendorf-Groh und wächst in der Morchfeldstraße auf. Wilhelm-Wundt- und Kirchgartenschule komplettieren diese lupenreine Neckarauer Biografie. Verdientermaßen wird er 2004 als „Neckarauer des Jahres“ ausgezeichnet, längst die inoffizielle Ehrenbürgerschaft des Vorortes.

Engagement für den Maimarkt

Nach der Mittleren Reife geht er zur Stadt Mannheim, durchläuft dort alle Abteilungen, auch das damals noch kommunale Polizeipräsidium. Zuletzt ist er beim Amt für Wirtschaftsförderung zuständig für Einzelhandel und Messen, vor allem den Maimarkt. Für seine Verdienste um diesen erhält er zum Abschied 2001 die Goldene Maimarkt-Nadel.

Nicht minder bekannt macht ihn sein ehrenamtliches Engagement. Bereits als Achtjähriger stößt er zum damaligen VfB Kurpfalz, dem er also seit 72 Jahren treu ist, spielt Fußball, sogar noch mit Mitte 30 in der Ersten Mannschaft. Mit reiferem Alter verlegt er sich jedoch auf Tennis, gründet 1978 dafür eine eigene Abteilung, sorgt mit insgesamt sechs Plätzen für optimale Infrastruktur und mit einem großen Turnier für Renommee weit über die Grenzen Mannheims.

Als Vorsitzender ab 1990 entwickelt er die „Kurpfalz“ zukunftsweisend konsequent vom Fußballclub zum Breitensportverein. Die Ehrennadel des Landes wird 1993 die verdiente staatliche Anerkennung.

46 Jahre Vorstandstätigkeit

Doch: „Mann muss wissen, wann man gehen muss“, lautet sein Motto. Und so übergibt er nach 46 Jahren Vorstandstätigkeit den Vorsitz 2005 an Ludwig Groß und wird Ehrenvorsitzender. Noch vor diesem Abschied jedoch stellt er gemeinsam mit Markus Eberle vom VfL die Fusion beider Vereine aufs Gleis: „Ich bin froh, dass dies gelungen ist“, sagt er.

Viele Mannheimer kennen den Jubilar zudem vom Stand mit „Schwarzwälder Spezialitäten“ auf dem Maimarkt und auf dem Weihnachtsmarkt, den seine Frau betreibt, die er nach Eintritt in den Ruhestand 2001 unterstützt. „Das Schönste war der Kontakt mit dem Menschen“, bekennt er rückblickend. Doch Standdienste hier sind auch Stress pur. 2011 gibt er die Präsenz auf dem Maimarkt, 2016 jene auf dem Weihnachtsmarkt auf.

Überhaupt kann eine Würdigung des Jubilars nicht bleiben ohne Einbeziehung seiner Frau Isolina. Als er mit seinem Freund Michael Cardano in Italien Urlaub macht, lernt er sie am Adria-Strand kennen. Aus der Liebe auf den ersten Blick wurde eine mittlerweile 54 Jahre währende Ehe, der ein Sohn (Zahnarzt in Feudenheim) und zwei Enkel (21 und 17) entstammen. Natürlich werden auch sie am Sonntag unter den Gratulanten sein. (Bild: Konstantin Groß)

