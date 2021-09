Neues Zuhause für 40 Kilogramm Jungaale

Die kleinen Aale, die sich munter in die Freiheit des Altrheins schlängelten, hatten bereits eine lange Reise hinter sich. Der Transporter mit den großen Tanks machte auf seinem Weg von der Fisch-Zucht-Nord in Neumünster an mehreren Stationen am nördlichen Oberrhein Halt. „Wir haben 540 Kilo Farmaale mitgebracht, das sind etwa 140 000 Tiere“, erzählte Stephan Hüsgen von der Fischereibehörde des Landes. Rund 40 Kilo setzten die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg am Seitenarm des Rheins in Neckarau aus.

Hüsgen berichtete, die etwa zwölf Zentimeter großen und vier Gramm schweren Fische stammten ursprünglich aus der dunklen Tiefe der Sargassosee im Westatlantik. „Dort werden sie im Alter von drei Jahren gefangen und ein weiteres halbes Jahr in Aalfarmen aufgezogen“, erklärte er.

Natürliche Fortpflanzung unklar

Karin Grave und Carolin Ketschek setzen die Aale in den Rhein aus. © Schwörer

Trotz jahrzehntelanger Forschung sei es Wissenschaftlern bis heute nicht gelungen, die natürliche Fortpflanzung des Aals vollständig nachzuvollziehen, so der Experte. Eine künstliche Vermehrung, wie sie bei anderen Fischen üblich sei, gelänge bisher nicht. Daher sei die Besatzung eine bewährte Methode zur Sicherung der Aalbestände und stelle einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt im Rhein dar.

Mit einem Kescher fischte Björn Viohl von der Schleswig-Holsteiner Zuchtstelle die Tiere aus den Lkw-Tanks in die großen Wannen. Durch die Zugabe von Rheinwasser wurde zunächst die Temperatur angepasst, und die Fische konnten sich langsam an die fremde Umgebung gewöhnen. Vorsichtig wateten die Helfer dann am flachen Ufer entlang und ließen die Aale aus den Eimern schwimmen.

Der Lebensraum des Altrheinarms im Naherholungsgebiet Silberpappel bietet Aalen gute Versteckmöglichkeiten und Überlebenschancen. Das ahnten die jungen Tiere wohl, sie freuten sich sichtlich auf ihr neues Zuhause und zappelten erwartungsvoll. „Klatschen können sie nicht, daher wackeln sie mit den Schwänzen“, scherzte Hüsgen.

Durch die anhaltende Corona-Situation musste die Aktion ohne die Beteiligung der Neckarauer Grundschüler stattfinden. „Die Streicheleinheiten fallen dieses Jahr leider aus“, bedauerte Nadine Gieser vom Großkraftwerk Mannheim die Abwesenheit der Kinder. Seit 2009 unterstützt der Mannheimer Strom und Fernwärmeerzeuger die Besatzaktion des Regierungspräsidiums Karlsruhe.