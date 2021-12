Natürliche Ufer halten Hochwasser-Wellen am Neckar in Mannheim flach

Die Renaturierung des Neckars könne mit dazu beitragen, Hochwasserwellen flacher zu halten. Dies erklärter Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) im Bezirksbeirat Neckarau. Zwar sei der Effekt der größeren Überflutungsbereiche und des Abbaus der kanalartigen Flussufer gering, jede Ufer-Renaturierung trage aber zum Hochwasserschutz bei, so die Bürgermeisterin. Wie berichtet soll das insgesamt rund 32 Millionen Euro teure Vorhaben bisgegen Endes des Jahrzehnts das neue Gewässer in der Feudenheimer Au über einen Durchstich an den Neckarkanal anbinden.

