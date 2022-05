Nackter Mann am Rheinufer nimmt sexuelle Handlungen an sich vor

Mannheim. Ein Mann hat sich am Mittwoch am Rheinufer in Mannheim-Neckarau vollständig entkleidet und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich der bislang Unbekannte einer 25- und 15-Jährigen in der Nähe des Kiesteichweges unterhalb eines dortigen Restaurants. Er legte sich nackt, wenige Meter neben die 25-Jährige auf die Grünfläche. Nachdem die junge Frau Abstand von ihm suchte, nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, flüchtete der Mann in Richtung Strandbad. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgegriffen werden.

Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur, sonnengebräunter Haut und wenig Haaren beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und eine braun-grüne Kappe getragen haben. Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben, werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 0621/174 4444 abzugeben.