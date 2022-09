MVV erneuert Stromkabel

Die MVV erneuert ab dem 19. September Stromkabel in der Marguerre- und Wörthstraße sowie im Aufeldweg II im Stadtteil Neckarau. Die Arbeiten, bei denen Stromkabel auf einer Länge von 1200 Metern verlegt werden, sollen in drei Bauabschnitten durchgeführt und voraussichtlich im Frühjahr 2023 beendet werden, teilte die MVV mit.

Demnach beginnen die Maßnahmen mit dem ersten Bauabschnitt in der Marguerrestraße ab der Einmündung der Belfortstraße. Anschließend werden die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt in der Wörthstraße fortgesetzt. In den beiden Straßen müssten die Parkplätze aufgrund der Bauarbeiten vorübergehend einseitig entfallen, erklärte das Unternehmen.

„Erforderliche Baumaßnahme“

Im dritten und letzten Bauabschnitt würden dann die Zufahrten zu den Schrebergärten im Aufeldweg II eingeschränkt werden. Da die Gärten in den Wintermonaten in der Regel vergleichsweise weniger stark frequentiert seien, habe MVV die Maßnahme bewusst in die Zeit ab Spätherbst terminiert, heißt es.

Die MVV bittet in ihrer Mitteilung für die „erforderliche Baumaßnahme“ um Verständnis und um Entschuldigung für die damit verbundenen „unvermeidlichen Beeinträchtigungen“. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner würden von der MVV informiert. Für Fragen und Anregungen zur Baumaßnahme ist das Unternehmen per Mail an kontakt@mvv.de zu erreichen, heißt es weiter. seko