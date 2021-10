Maren Kaun spielt Theater

Das Kinderbuch „Vom dicken fetten Pfannkuchen“ von Maren Kaun, wird am Freitag, 15. Oktober, um 15.30 Uhr, in der Stadtteilbibliothek Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, als Figurentheater aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kinder ab 4 Jahren können den Pfannkuchen, der aus der Pfanne springt, um sich die Welt anzuschauen, auf seiner Reise begleiten. Der Eintritt ist frei. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, werden Eintrittskarten ausgegeben. Es gelten die Maßnahmen zum Infektionsschutz gemäß gültiger Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Maren Kaun (1973 in Lüneburg geboren) ist seit 2000 als freiberufliche Figurenspielerin im Bereich des Kinder- und Erwachsenentheaters tätig. Sie studierte 1995 und 2000 Figurentheater an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. In ihrer Arbeit legt Maren Kaun Wert auf Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kunstformen wie Musik, bildender Kunst, Tanz und Schauspiel. red