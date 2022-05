LKW übersieht Roller – 77-jähriger Fahrer schwerverletzt

Mannheim. Ein 77-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagnachmittag in Mannheim-Neckarau von einem LKW erfasst und dabei schwerverletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 47-jährige LKW-Fahrer auf der Casterfeldstraße/ Neckarauer Straße stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe eines Einkaufszentrums links abbiegen wollte. Während der LKW an der dortigen Ampel warten musste, stellte sich plötzlich der Rollerfahrer sich vor seinen LKW, hierbei missachtete er eine durchgezogene Linie. Als die Ampel umschaltete, übersah der Lastwagenfahrer den Roller, fuhr los und kollidierte mit ihm. Beim Zusammenstoß stürzte der 77-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

