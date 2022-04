Lastwagen streift parkendes Auto in Mannheim-Neckarau - hoher Sachschaden

Mannheim. Ein Lastkraftwagen hat am Dienstagvormittag ein in der Neckarauer Straße in Mannheim geparktes Auto gestreift. 10.000 Euro Sachschaden sind entstanden, so die Polizei. Die linke Fahrzeugseite wurde erheblich beschädigt: Eine zersprungene Fensterscheibe, ein platter Reifen, ein abgebrochener Seitenspiegel und ein Achsbruch sind die Bilanz des Unfalls.

Eine Zeugin hat den Unfall um 10.30 Uhr beobachtet und den 62-jährigen LKW-Fahrer zur Rede gestellt. Das beschädigte Auto war ordnungsgemäß geparkt.