„Lage im Herzen des Stadtteils als Chance und Auftrag“

Freitag vergangener Woche. Für 9 Uhr ist das Gespräch der Redaktion mit Matthais Nuß verabredet. Doch irgendwie gibt es günstigere Termine. Denn im Sekretariat der Schule herrscht gerade eine gewisse Hektik. Die Corona-Tests für den Unterrichtsmodus, der diese Woche starten soll, treffen ein, ihre Verteilung muss organisiert werden. Doch der Schulleiter ist die Ruhe selbst: „So ist das derzeit eben“, lacht er.

Matthias Nuß hätte sich dennoch wohl günstigere Umstände gewünscht, unter denen er seine neue Stelle antritt. Denn seit 7. Dezember vergangenen Jahres ist er Leiter der Wilhelm-Wundt-Realschule Mannheim–Neckarau, und die Zeit seither ist natürlich von der Bewältigung der Corona-Krise geprägt. Dass seine übliche offizielle Amtseinführung daher ebenso wenig möglich ist wie die verdiente Verabschiedung seines Vorgängers Harald Bernhart, ist da noch das kleinste Problem. Doch einen erfahrenen Pädagogen wie Nuß bringt das nicht aus dem Tritt.

Der neue Leiter der Wilhelm-Wundt-Realschule: Matthias Nuß. © Konstantin Groß

Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg macht der gebürtige Ludwigshafener sein Referendariat am Tulla, das bekanntlich einige Jahre zuvor vom Gymnasium in eine Realschule umgewandelt worden ist.

Grundschule zieht aus

Doch damals sind die Zeiten schlecht für Lehramtsabsolventen, zumindest in Baden-Württemberg. Hier herrscht Einstellungsstopp, Nuß wechselt auf die linke Rheinseite, wo es besser aussieht. Doch Mannheim, „diese pulsierende, bunte Stadt“, ist ihm einfach ans Herz gewachsen. Nach sieben Jahren kehrt er ans Tulla zurück, ist dort zuletzt stellvertretender Schulleiter.

Doch der engagierte Pädagoge, privat gerne auf seiner Harley unterwegs, möchte auch selbst gestalten. So bewirbt sich der damals 51-Jährige auf die freiwerdende Schulleiterstelle in Neckarau, als diese mit dem Ruhestand von Harald Bernhart frei wird. Der Auswahlprozess zieht sich lange hin, denn auch dieser leidet unter Corona. Doch im Dezember kann er sein Amt antreten.

40 Lehrkräfte unterrichten hier 410 Schüler, eine mittlere Größe für Realschulen in Mannheim, aber mit gesicherter Resonanz, stets zwei- bis dreizügig. Strukturell hat die Schule darüber hinaus positive Perspektiven: Die Grundschule, die bislang in den unteren Geschossen untergebracht ist, wird ins Gebäude der Schillerschule umziehen, bereits die Erstklässler für das übernächste Schuljahr 2022/23 werden dort eingeschult. Dann stehen deren Räume im Schulhaus an der Belfortstraße für die Realschule zur Verfügung. „Und sie werden auch dringend gebraucht“, bekennt der Rektor offen: „Das gilt vor allem für den Kunst- und Musikunterricht.“

Dagegen ist der naturwissenschaftliche Trakt gerade modernisiert worden. „In diesem Bereich sind wir jetzt top ausgestattet“, freut sich der Schulleiter. Damit verbundene Arbeiten am Dach werden gerade abgeschlossen, in Kürze daher das dafür nötige Gerüst abgebaut. „Eigentlich sollte es dann ein großes Einweihungsfest geben“, seufzt der Rektor: „Aber wegen Corona wird daraus natürlich nichts.“

Wie findet er es überhaupt, in einem historischen Gebäude zu arbeiten? „Zunächst einmal kenne ich das ja vom Tulla“, lacht er. Und natürlich gebe es bestimmte Nachteile, angefangen vom fehlenden Fahrstuhl, so dass die Kolleginnen und Kollegen alles Unterrichtsmaterial die Treppen hochschleppen müssen.

Dem stehe allerdings ein großer Vorteil gegenüber: der Charme eines historischen Gebäudes; die Tradition, die es atmet und die auch Gemeinschaft befördern kann. Immerhin haben zahllose Neckarauer in diesem Gebäude die Schulbank gedrückt: „Wir sind buchstäblich eine Schule im Herzen des Stadtteils.“

Standortvorteil nutzen

Und diesen Standortvorteil will Nuß nutzen; Ja, er sieht ihn sogar als Auftrag, die Schule in Richtung Stadtteil zu öffnen. „Ein Schul-Café“, das auch als Bühne für öffentliche Veranstaltungen dienen kann, schwebt ihm vor. Einen Schwerpunkt in der Außendarstellung sieht er schon jetzt in der Berufsorientierung. Mit der Firma Diringer + Scheidel, deren Zentrale nur wenige Schritte entfernt liegt, und dem Großkraftwerk, dessen Silhouette einem beim Blick aus dem Fenstern begegnet, bestehen seit langem intensive Kontakte.

Doch natürlich ist sich Nuß auch der Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Bildungslandschaft bewusst. Gerade in Neckarau gibt es drei weiterführende Schulen: das Moll- und das private Bach-Gymnasium sowie die Waldorfschule mit seinem Weg zum Abitur. Doch Nuß stellt sich dem optimistisch, ja selbstbewusst: Für das kommende Schuljahr können zwei neue Klassen gebildet werden. „Zehn Prozent unserer Neuzugänge hatten eine Gymnasialempfehlung.“

Als Pfund sieht der neue Chef dabei seine 40 Kolleginnen und Kollegen. „Die Lehrerversorgung bei uns ist gut“, versichert er, ebenso der Altersschnitt: „Eine gute Mischung aus vielen Jüngeren, einem starken Mittelfeld und Alteren, deren aus Erfahrung gespeiste kritische Anmerkungen mir sehr willkommen sind.“

Ursprünglich will Nuß jeden von ihnen in einem Einzelgespräch kennenlernen. „Nur fünf habe ich bislang geschafft“, bekennt er. Wegen der alle Kraft fordernden Bewältigung der Pandemie ist er zu mehr nicht gekommen. So muss er nach dem Fototermin vor dem Haupteingang auch gleich wieder hoch. Wie gesagt: „So ist das derzeit eben.“