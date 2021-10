Kleinkram zu Freundschaftspreisen

„Wir haben wegen Corona so lange kein Fest mehr veranstaltet, da dachten wir, jetzt ist die Gelegenheit, wieder auf uns aufmerksam zu machen“, erläutert Wolfgang Reinhard, der erste Vorsitzende des Vereins Geschichte Alt-Neckarau, die jüngste Flohmarkt-Aktion.

Die rührige Frauengruppe des Vereins hatte ihr Depot inspiziert und förderte Hausrat, Taschen, Kleidung und Gerätschaften zu Tage. All das offerierte sie nun für kleines Geld bei schönem Spätsommerwetter vor der Rathaus-Remise. Unschlagbare Preise wurden an diesem Vormittag aufgerufen, so dass sich Christine Terai aus Neckarau bei Verkäuferin Marga Steiner einen Schlüsselanhänger, ein Mäppchen und eine Leinentasche zu je einem Euro sicherte und dann noch ein bisschen weiter stöberte. Die Besucher freuten sich über die Aktion und sorgten für Einnahmen von rund 150 Euro. Das ist „ein guter Anfang“, bilanzierten die Vereinsfrauen am Schluss.

Die nächste Aktion steht auch schon auf dem Programm: Später im Jahr als sonst üblich lädt man für Sonntag, den 17. Oktober, zum Erntedankfest in die Rathaus-Remise und den Hof ein. Bei Einhaltung der 3G-Regeln bietet der Verein Dampfnudeln und Kartoffelsuppe, neuen Wein und Zwiebelkuchen sowie eine Kuchenauswahl an.

Auch das beliebte Quiz für gute Kenner der Heimatkunde wird eine Neuauflage erleben. Preise der örtlichen Betriebe bieten hier einen Anreiz. ube

