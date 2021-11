Kleiner Weihnachtsmarkt am Wochenende beim TSV Neckarau

Mannheim. Nein, am Neckarauer Kiesteichweg würde man ihn vielleicht nicht zuerst suchen, den Zauber des Advents. Und doch hält er dieses Jahr genau dort im Mannheimer Stadtteil Einzug, und zwar auf dem Gelände des TSV Neckarau. Wo im Sommer schon rauschende Strandfeste gefeiert wurden, lädt am Wochenende, 27. und 28. November, von 11 bis 18 Uhr eine kleine Zeltstadt zum Budenzauber. Weihnachtliche Dekoartikel, Schmuck, Handarbeiten, selbstgebackene Plätzchen, hausgemachte Liköre und Marmelade werden angeboten. Kaffee und Kuchen, Dampfnudeln und Suppe sowie Gegrilltem gibt es auf dem Gelände. Am Samstag tritt ab 14 Uhr Klaus Schell mit Begleitung auf. Der Einlass, so die Organisatoren, richtet sich nach der aktuellen Corona-Verordnung der Stadt Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1