Kleidercontainer in Mannheim-Neckarau aufgebrochen

Mannheim. Drei Männer haben am Mittwochabend einen Altkleidercontainer in der Germaniastraße in Mannheim-Neckarau aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau nahmen das Trio im Alter von 28, 43 und 46 Jahren noch an Ort und Stelle fest. Den Container hatten die drei davor mit einer Brechstange aufgehebelt und die darin befindlichen Kleider herausgenommen. Der Inhalt und das Tatmittel wurden sichergestellt. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.



