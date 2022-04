Kinder „vertreiben“ auf dem Niederbrücklplatz in Neckarau den Winter

Neckarau. „Winter ade – scheiden tut weh“ schallt es über den Niederbrücklplatz in Neckarau. Aber wirklich traurig ist niemandem zumute. Die meisten, die sich rund um den Schneemann versammelt haben, freuen sich schon auf das kommende Frühjahr und den Sommer. Doch zuerst muss bei winterlichen Temperaturen erst einmal der Winter in Form eines in Bettlaken eingehüllten Schneemannes verbrannt werden. „Jetzt kann der Sommer kommen“, meint die Mutter der vierjährigen Jule. Die Kleine selbst ist von dem Spektakel fasziniert. Oma Jenny und Opa Dieter Braun sind begeistert und stellen fest: „Das ist wirklich toll.“ Ihr Sohn passt auf, dass ja nichts passiert. Er ist einer von zehn Mann der Feuerwehr, die während des „Brandes“ die Sicherheit der rund 300 Kinder von verschiedenen Kindergärten gewährleisten.

Doch bevor der Schneemann in Flammen stand, hatte sich der Zug am Marktplatz aufgestellt. Emma, Laura,Leni, Amalie und Stefanie von den Stoppelhopsern waren begeistert von ihrem bunten Stecken, den die Frauen der Pilwe gebastelt hatten. Die ersten Kindern probierten schon mal die oben aufgesteckte Brezel. Nicht alle hielten überhaupt bis zum Ende des Zuges durch. Die eine oder andere war schon vorher verspeist. Vom Marktplatz über Fischer-, Katharinen-, Germania-, Steuben- und Rheingoldstraße in den Neckarauer Waldweg geschlängelt. Der Schneemann war auf einem Wagen befestigt, der von einem Traktor der Firma Diringer & Scheidel gezogen wurde. Den Zug geleitete die Polizei sicher durch die Straßen. Musiker der Blaskapelle Dannstadt hielten die Kinder bei Laune mit Liedern, wie „Winter ade“, „Strih, Strah, Stroh“, „Kommt ein Vogel geflogen“ oder „Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald“.

Kinder singen lauthals mit

So manches Kind sang auch aus voller Kehle mit. "Da haben viele Kindergärten und andere Vereine mitgemacht“, freute sich die Claudia Küster von der Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine, schließlich mussten alle zwei Jahre warten, ehe sie den alten Brauch wieder aufleben lassen durften. Der Winter selbst wollte in diesem Jahr zunächst gar nicht freiwillig weichen, schließlich herrschten nur wenige Grade über Null. Aber die Feuerwehr wusste sich zu helfen. Beim zweiten Versuch war es um den kalten Gesellen aber geschehen. Er brannte schnell lichterloh. Lediglich das Gerüst und der große schwarze Hut blieb dem Winter. Für die Kleinen gab es noch ein besonderes Schmankerl. Gegen einen Obolus durften sie auf den Ponys des Neckarauer Reit- und Fahrvereins einige Runden reiten.

