Kinder können sich beteiligen

Die Kinder und Jugendlichen aus Mannheim-Neckarau sind aufgerufen, sich einzubringen: Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro eine Stadtteilversammlung für Kinder und Jugendliche aus Neckarau. Dies teilte die Stadt mit. In verschiedenen Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendhaus oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe treffen sich demnach die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus dem Stadtteil, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

Aula des Bach-Gymnasiums

In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung am Mittwoch, 23. März ab 17.30 Uhr den Politikerinnen und Politikern aus dem Bezirksbeirat und Gemeinderat, Mitarbeitenden der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. In der Versammlung versuchen die jungen Menschen dann, erwachsene Mitstreiterinnen aus Politik, Verwaltung und Vereins- und Verbandsarbeit für ihre Anliegen zu gewinnen. Die Stadtteilversammlung wird in der Aula des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums in der Luisenstraße 27, in Neckarau stattfinden. Alle Interessierten können sich vorab an info@68deins.de wenden, das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim organisiert die Veranstaltung und steht für Fragen zur Verfügung.

Das Kinder- und Jugendbüro befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie und Strategie. Termine der weiteren Stadtteilversammlungen 2022 finden sich auf der Website www.68deins.de. red

