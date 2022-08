Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mein Lieblingsplatz am Wasser Kajak-Sportlerin Heide Schmidt: „Die Silberapppel in Mannheim-Neckarau ist für mich wie eine Bilderbuchlandschaft“

Kajak- und Drachenboot-Sportlerin Heide Schmidt stellt in der Sommerserie "Mein Lieblingsplatz am Wasser" die Silberpappel am Rhein im Mannheimer Stadtteil Neckarau vor.