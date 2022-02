Ingenieur mit Sinn für seine Heimat

Oskar Meixner (1922-2001), langjähriger Rektor der „Ingenieursschule“, heutige Hochschule Mannheim, und von 1968 bis 1997 Präsident des Turnvereins Brühl (TVB), würde am 26. März hundert Jahre alt. Seine Heimatgemeinde Brühl bereitet zu diesem Anlass eine Feierstunde vor, in der der Brühler Bürgermeister Ralf Göck (SPD) am Donnerstag, 24. März, 19 Uhr, in der Villa Meixner, Schwetzingerstraße 24, Leben und Werk des „bedeutenden Bürgers“ Brühl würdigen will. Für die Feierstunde wird zudem Dietmar von Hoyningen-Huene stehen, Meixners Nachfolger im Amt des Rektors der Hochschule Mannheim. Einblicke in das Brühl der Kindheit und Jugend Meixners wird abschließend sein früherer Nachbar, Helmut Mehrer, vermitteln.

Als Sohn eines Backsteinfabrikanten absolvierte Oskar Meixner eine Ausbildung zum Werkzeugmacher und begann danach ein Studium an der Ingenieursschule in Mannheim, das durch Kriegsdienst und Gefangenschaft unterbrochen wurde. Zurückgekehrt nutzte er die Chance, am „Staatstechnikum“ und der technischen Hochschule Karlsruhe zu diplomieren und wurde 1949, nach einem Jahr Praxis, Dozent für Strömungslehre an derselben Hochschule, an der er sein Studium begonnen hatte.

Aufstieg zum Direktor

Bereits sechs Jahre später wurde er Direktor der Ingenieursschule. Er bewerkstelligte den Übergang der Ingenieursschule aus der Hoheit der Stadt Mannheim zum Land Baden-Württemberg als Fachhochschule für Technik. Professor Meixner wurde zum Rektor gewählt und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1985 jeweils mit überwältigender Mehrheit bestätigt.

Anmeldungen für die Veranstaltung werden bis 28. Februar per Mail unter buergermeisteramt@bruehl-baden.de oder per Brief an Bürgermeisteramt Brühl, Würdigung Oskar Meixner, Hauptstraße 1, 68782 Brühl. Sollten sich mehr Interessentinnen melden, als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. red/lang

