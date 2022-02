Mannheim. In einem Gymnasium in Mannheim Neckarau ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Schulgebäude gegen 14 Uhr geräumt und die Schüler in Sicherheit gebracht. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1