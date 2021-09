Gemeinde gibt Impulse

„. . . und alle wurden satt – Zukunft fair gestalten“: Unter diesem Motto stehen die Nachhaltigkeitstage der Neckarauer Markus-Lukas-Gemeinde, die seit 9. September und noch bis 7. Oktober laufen. Während der gesamten Zeit zu sehen ist in der Lukaskirche die Fotoausstellung „Europa mit menschlichem Antlitz“ – eine Dokumentation des Journalisten Berndt Biewendt über ein mehrjähriges Projekt mit Engagierten in der Flüchtlingsarbeit. Die Fotos sind seit 2017 auf vier Begegnungsreisen zu Brennpunkten der Fluchtbewegung im Mittelmeerraum und auf dem Balkan entstanden.

Fortgesetzt werden die Nachhaltigskeitstage am Samstag, 2. Oktober, 18 Uhr, in der Johanniskirche mit dem Taizé-Gottesdienst „Die Erde ist des Herrn“, gestaltet von Pfarrerin Susanne Komorowski und dem Taizé-Ensemble. Der Sonntag, 3. Oktober, steht ab 10 Uhr in der Lukaskirche und im Garten im Zeichen des Erntedanks. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrerin Karin Lackus beginnt gegen 11 Uhr das Nachhaltigkeitsfest. Auf dem Programm stehen unter anderem Impulse zu nachhaltigem Leben, Führungen durch die Ausstellung und Live-Musik. Bei starkem Regen fällt das Fest aus.

Den Abschluss der Tage bildet am Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr, ein Dreiklang-Gottesdienst mit Finissage der Ausstellung „Europa mit menschlichem Antlitz“. Gestalten werden ihn Pfarrer Günther Welker, Berndt Biewendt und Diakonin Petra Kohler. red/bhr

Info: Weitere Infos unter www.MarkusLukasGemeinde.ekma.de

