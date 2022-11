Mannheim. Ein Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in Mannheim-Neckarau von einem Autofahrer angefahren worden. Dieser war trotz roter Ampel in der Neckarauer Straße über den Fußgängerüberweg gefahren, teilt die Polizei mit. Nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr der Unfallverursacher davon. Erst als Zeugen ihm folgten und ihn zur Rede stellten, zeigte der Autofahrer Einsicht und kehrte zum Unfallort zurück.

