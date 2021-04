Fußgänger können künftig schneller queren

Die Stadt will bis spätestens Ende Mai beginnen, die Grüne Welle auf der Steubenstraße zumindest teilweise auszusetzen, um so Wartezeiten für Fußgänger und Radler zu verkürzen. Der Bezirksbeirat hatte gebeten, die Ampelphasen zur Querung der Straße zu verkürzen.

Laut Bezirksbeirat betrage die derzeitige Wartezeit in der Steubenstraße meist ca. 30 Sekunden. Bis Fußgänger oder Radfahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite seien, dauere es somit anderthalb bis zwei Minuten. Fast alle Fußgänger und Radfahrer warteten aber nicht so lange, sondern überquerten die Straße bei Rot. Ein Gefahrenherd, so der Bezirksbeirat.

Eine grundsätzliche Änderung zum reinen Anforderungsbetrieb für Fußgänger sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, meint die Verwaltung. Einerseits seien die Anlagen zu alt, um noch umprogrammiert werden zu können, komplett erneuert werden sie erst in fünf bis zehn Jahren. Weiterhin wäre im Vorfeld zu untersuchen, ob eine andere Steuerung bei der jetzigen Verkehrsbelastung möglich sei, ohne dass es zu großen Staus und Immissionsbelastungen kommt.

Als kurzfristig umsetzbare Lösungsmöglichkeit werde daher ein teilweiser Verzicht auf die Grüne Welle erprobt. Derzeit werden alle Signalanlagen in der Steubenstraße steuerungstechnisch als Einheit angesehen. Die Schaltung der Signalprogramme orientiere sich dabei an den verkehrsstärksten Anfangs- und Endpunkten – also an der Speyerer Straße und am Rheingoldplatz. An diesen beiden Punkten sind die derzeit geschalteten Programme für die Stadt „unverzichtbar“, da hier ansonsten Staus auftreten würden.

Der Lösungsansatz bestehe nun darin, die Steuerung der Anlagen innerhalb der Steubenstraße von diesen beiden Endpunkten zu lösen. Damit könnten auf der Strecke dazwischen Programme geschaltet werden, die kürzere Wartezeiten haben als die Anfangs- und Endpunkte. Der Nachteil liege allerdings darin, dass es an den Ampeln im Übergangsbereich keine Grüne Welle für den Kfz-Verkehr mehr gebe. Hier werde es unweigerlich regelmäßig zu unkoordinierten Schaltungen kommen. Es bleibe daher abzuwarten, so die Stadt, ob die vorhandenen Programme mit kurzen Wartezeiten für Fußgänger den Kfz-Verkehr noch „in zufriedenstellendem Maß bewältigen“ könnten. Nach rund einem halben Jahr will man dann den Verkehrsversuch auswerten. scho