Feuer in Schultoilette - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Mannheim. Nach dem Brand am Mittwochnachmittag in einer Schultoilette des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums im Mannheimer Stadtteil Neckarau geht die Polizei nun von Brandstiftung als Ursache aus. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, sei angezündetes Handtuch- oder Toilettenpapier der Auslöser für das Feuer gewesen. Der Brandverursacher müsse noch ermittelt werden.

Die betroffenen Sanitäranlagen wurden durch den Ruß erheblich verunreinigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Gebäude in der Luisenstraße wurde am Mittwoch, gegen 14 Uhr, nach einem Brandalarm vorsorglich geräumt und die Schüler in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.